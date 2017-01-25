Москва, 25 января, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Московский государственный университет имени Ломоносова лидирует среди других вузов по числу выпускников, которые затем устраиваются на работу в правления крупнейших российских компаний. С таким заявлением выступил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании попечительского совета при президенте РФ сегодня, 25 января.

Marizavarzina Здание МГУ

Садовничий, комментируя уровень образования, который получают выпускники МГУ, отметил, что и в России и за границей он признан высоким. Более того, выпускники возглавляемого им вуза чаще, чем получившие образование в других учебных заведениях, устраиваются на работу в правления крупнейших российских компаний.

«Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов», — заявил ректор.

Руководитель московского вуза подчеркнул, что МГУ, хоть и не опережает Стэнфорд и Оксфорд по показателям успешности выпускаемых специалистов, но находится на третьем месте международного рейтинга вузов QS.