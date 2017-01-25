Пенза, 25 января, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Постановлением правительство РФ в 2017 году распределены межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, из них Пензенской области выделено 625 млн рублей, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» выделены бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности. Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, отмечено в постановлении правительства РФ.

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Напомним, ассигнования дорожного фонда Пензенского региона на 2017 год запланированы в сумме 4 млрд 281,4 млн рублей, что на 10,4% больше, чем в 2016 году, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области.

Согласно официальной информации, в 2017 году на дорогах области планируется выполнить ремонт и капитальный ремонт 321,4 км автомобильных дорог регионального значения. Кроме того, будет проведена реконструкция 36,5 км областных автодорог в Бековском, Лопатинском, Лунинском, Сердобском и Шемышейском районах.

Также будут проложены 26 км дорог к сельским населенным пунктам по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

В 2017 году состоится ремонт 89,7 км автодорог по приоритетному направлению «Безопасные и качественные дороги» Пензенской агломерации, в том числе по Пензе — 55,4 км, в Заречном — 5,8 км, в Засечном сельсовете Пензенского района — 2,7 км, региональных дорог в Пензенском районе — 10,2 км, федеральных дорог — 15,6 км.

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» распоряжением правительства РФ Пензенской области выделена субсидия в размере 55 млн 462,9 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

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