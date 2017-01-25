Варшава, 25 января, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша). Об этом сообщается в среду, 25 января, на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Guillaume Baviere Биатлон

«Биатлонист Александр Логинов показал лучшее время в индивидуальной гонке на ЧЕ в Душники-Здруй, — говорится в сообщении. — Бронза в гонке досталась еще одному россиянину Алексею Слепову».

Отметим, что вторым в индивидуальной гонке на 20 км стал представитель Болгарии Красимир Анев.

Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка.

1. Александр Логинов (Россия) — 49:54.3 (1)

2. Красимир Анев (Болгария) +11.4 (0)

3. Алексей Слепов (Россия) +53.6 (0).

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