Москва, 25 января, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Глава России Владимир Путин во время заседания попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) поздравил студентов и преподавателей страны с Днем российского студенчества. Об этом сообщает в среду, 25 января, пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Этот день, как известно, стал традиционным праздником российского студенчества, — сказал российский лидер. — Поэтому я хочу поздравить студентов, преподавателей, аспирантов, профессорско-преподавательский состав МГУ и не только МГУ, и студентов, и преподавателей всей страны с праздником и пожелать всего самого доброго».

Напомним, что День российского студенчества традиционно отмечают 25 января.