Амстердам, 25 января, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Нидерланды запускают работу глобального фонда для поддержки женщин, нуждающихся в абортах, что стало реакцией на решение президента США Дональда Трампа запретить финансирование иностранных групп, поддерживающих искусственное прерывание беременности, сообщает Reuters.

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Голландское правительство провело предварительную консультацию по данному вопросу с другими странами-членами ЕС, которые положительно оценили данную инициативу, заявил представитель министра иностранных дел Нидерландов.

Голландские чиновники подсчитали, что наложенные ограничения сократят финансирование данных организаций на $600 млн в течение следующих четырех лет.

Напомним, 23 января Трамп вернулся к политике, по которой неправительственные организации по планированию семьи, совершающие аборты или рекомендующие их, не будут получать финансирование.