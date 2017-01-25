Токио, 25 января, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Для сопровождения трех российских бомбардировщиков Ту-95, следовавших вблизи границы с Японией, в воздух были подняты японские истребители. Об этом 25 января сообщает телерадиокомпания «Звезда».

Самолет Ту-95

По информации Объединенного штаба сил самообороны Японии, стратегические бомбардировщики ВКС РФ не вторгались в воздушное пространство страны и двигались собственным курсом. Тем не менее командование сил самообороны Японии послало на границу самолеты-перехватчики.

Бомбардировщики Ту-95 совершили облет японского архипелага вдоль берегов Японского моря и Тихого океана, после чего вернулись в воздушное пространство России. Никаких инцидентов между самолетами двух стран не произошло. Японская сторона уточнила, что российские самолеты не делали подобный облет архипелага с января 2016 года.