США, 25 января, 2017, 15:56 — ИА Регнум. В США впервые за 50 лет прибыл легальный груз из Кубы. Во вторник, 24 января, судно под названием K-Storm прибыло в порт Порт-Эверглейдс в Форт-Лодердейле (штат Флорида) с двумя контейнерами древесного угля, полученного кустарным способом. Об этом сообщает местное издание The Miami Herald.

bycfotografem Уголь

Поставки угля из Кубы в США стали реальными после того, как отношения между странами стали налаживаться. Это произошло около двух лет назад во время президентства Барака Обамы. Что привело к тому, что торговля между США и Кубой возобновилась.

Отмечается, что речь идет о поставках специального древесного угля марабу, который производится традиционным способом углевыжигательных костров из веток и ствола кустарника марабу, дикорастущего вида мимозы. Это один из видов африканского дерева, который считается вредным для растительности острова.

На Кубе марабу захватил огромные территории сельскохозяйственных угодий, из-за чего здесь прекратили расти многие другие виды деревьев и растений. Однако такой древесный уголь завоевал признание как качественное топливо в Европе и на Ближнем Востоке. Теперь этот кубинский уголь будет продаваться под различными брендами американских продавцов.

Эта угольная сделка была проведена Coabana Trading, филиал фирмы под представительством Скотта Гилберта Reneo Consulting. По словам Гилберта, эта сделка по поставке 40 тонн угля является «поистине знаменательным событием».

«Теперь потребители в США смогут приобретать этот продукт как у европейцев, так и у других поставщиков в течение многих лет. Что еще важнее, это означает начало новой эры торговли между Соединенными Штатами и Кубой», — подчеркнул глава Reneo Consulting.

Ранее издание сообщало, что, по оценкам администрации Обамы, объемы торговли с Кубой могут достигать $6 млрд. При этом с начала «оттепели» в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, которая началась два года назад, экспорт кубинской продукции в США достигал лишь $380 млн.

Дело в том, что в 2015 году министерство торговли США заявило о выдаче лицензии 490 американским компаниям для работы с кубинскими партнерами. По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, с конца 2014 года торговый оборот между странами составил $6 млрд, и кубинские компании, наконец, получили важное экономическое преимущество в США. В то же время, согласно подсчетам экспертов, администрация экс-президента преувеличила показатели, взяв за основу суммы лицензий. А это не отражает реального экономического положения, пишет «Вести Экономика».

Напомним, что руководство острова Свободы планирует в ближайшие годы достичь экономического роста в 4% от ВВП. Для этого Кубе необходимо привлечь до $3 млрд иностранных инвестиций. Однако раньше стране в силу экономически и политических причин не удавалось привлечь и $1 млрд зарубежных вложений. Чтобы исправить ситуацию глава государства Рауль Кастро распорядился пресекать проволочки в переговорном процессе с зарубежными партнерами по поводу инвестиций. Одной из причин тому были названы последствия торгово-экономической блокады острова, которая действовала более 50 лет.