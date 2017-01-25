Москва, 25 января, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Иск против Сбербанка, который был подан в суд Южного округа Нью-Йорка компанией PPF Management (зарегистрирована в штате Делавэр) от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, является типичным мошенническим актом. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции в ТАСС.

tracy collins В суде

«Что касается сегодняшней статьи (про иск к Сбербанку и Герману Грефу от бывших владельцев компании «Павловскгранит»), то их обвинения — типичный мошеннический акт», — сказал он.

При этом Греф добавил, что Сбербанк вышел из истории разбирательств с бывшими тогда собственниками «Павловскгранита» С. Поймановым и И. Подгорной еще в 2011 г.

25 января 2017 г. газета «Ведомости» сообщила, что в ноябре прошлого года в суд Южного округа Нью-Йорка был подан иск от компании PPF Management с требованием возместить $750 млн материального и морального ущерба за утерю контроля над крупным предприятием «Павловскгранитом», занимающимся добычей щебня.

Среди ответчиков по иску были указаны Сбербанк, «Сбербанк капитал», «НЭО Центр» и еще несколько физических и юридических лиц.

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