Эль-Кувейт, 25 января, 2017, 14:45 — ИА Регнум.



Стефано Усси. Казнь Савонаролы. Вторая половина XIX века

Власти Кувейта казнили 25 января семь человек, в том числе трех женщин и одного члена правящей династии аль-Сабах, заявили в генеральной прокуратуре страны. Об этом сообщает BFMTV.

Одна из казненных, гражданка страны, была приговорена к смерти за поджог шатра во время свадьбы, в результате чего погибло 57 человек. Две другие являются гражданами Филиппин и Эфиопии, они были приговорены за убийство семьи, у которой они были прислугой.

Шейх Файсал Абдалла Аль-Джабер Аль-Сабах стал первым представителем правящей династии, которого казнили в стране. К высшей мере наказания он был приговорен за убийство в 2009 году другого члена династии, с которым у него были разногласия.

В общей сложности было казнено пять граждан иностранных государств, в том числе Египта и Бангладеш. Их казнили за убийство и похищение с изнасилованием соответственно.