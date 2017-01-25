Москва, 25 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привести улицы российских городов в достойный вид в пятилетний срок. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Морис Утрилло. Улица

По его словам, в порядок за пять лет должны быть в целом приведены общественные пространства городов РФ. Для достижения этой цели будет рассмотрен приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Медведев подчеркнул, что-то, как выглядит его двор или территория вокруг дома важно «абсолютно любому человеку». В пример благоустройства премьер-министр привел «нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки», наличие прогулочных зон, парковок и мест для занятий спортом.

В ряде регионов, по словам Медведева, хорошее состояние объектов местным властям удается поддерживать, однако где-то дела обстоят хуже. Большую ответственность в этой сфере несут органы местного самоуправления, а федеральный центр должен стимулировать регионы активнее заниматься благоустройством с учетом запросов местных жителей, сказал глава правительства.