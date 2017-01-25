Рига, 25 января, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В 2016 году в исследовании индекса терпимости к коррупции, обнародованном неправительственной организацией Transparency International, Латвия получила наибольшее количество баллов за последние годы — 57 из 100, сообщает LETA. Так, в 2015 году было на 2 балла меньше. В 2014 году индекс Латвии также составлял 55 баллов, в 2013 году — 53, в 2012 году — 49 баллов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Однако в общем рейтинге стран Латвия в 2016 году пережила падение на четыре позиции — с 40 на 44 место, разделив его с Грузией, которая также получила 57 баллов. И Эстония, и Литва в рейтинге занимают более высокие места — соответственно 22-е и 38-е место. Эстония получила 70 баллов, Литва — 59. Первое место в рейтинге (90 баллов) делят Дания и Новая Зеландия, за ними следует Финляндия — 89 баллов. Последнее, 176-е место в рейтинге занимает Сомали — 10 баллов.

Напомним, Transparency International составляет индекс восприятия коррупции с 1995 года. Латвия в него включена с 1998 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жители Латвии считают коррупцию одной из самых больших проблем в стране, а борьбу правительства с коррупцией в целом оценивают отрицательно, свидетельствуют данные Международного барометра коррупции, публикуемого организацией Transparency International. Так, 71% респондентов в Латвии считают, что борьба государства с коррупцией является безуспешной. Примечательно, что в Эстонии этот показатель составил 37%. Хуже усилия правительства своей страны в борьбе с коррупцией оценивают только жители Испании (80%) и Словении (77%).