Рига, 25 января, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Большинство жителей Латвии не может платить ставку налога на недвижимость в размере 1,5% от кадастровой стоимости, заявил министр по делам окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс, сообщает LETA.

Images Money Налог на недвижимость

По мнению министра, 1,5% — слишком большая сумма для многих латвийцев с учетом краевой экономики, тенденций развития и других факторов. Герхардс добавил, что любое самоуправление Латвии, руководство которого понимает, что жители не могут заплатить налог на недвижимость, изыскивает возможности облегчить положение сограждан: «В любом самоуправлении, прямо на местах, намного легче оценить, кто является малообеспеченным, кто может, а кто не может платить полную ставку». Но в целом, чрезмерно высокая ставка налога на недвижимость создает трудности не только для обычных жителей, но и негативно влияет на производство, считает министр.

Он также напомнил, что в 2017 году будет разрабатываться новая налоговая политика, и с сожалением отметил, что неясность в налоговой политике создает немало проблем. В связи с этим и рядовые жители, и предприниматели не знают, что будет завтра, стоит ли приобретать и вкладываться в развитие, если сегодня государство предоставляет различные скидки и послабления, а завтра нет, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из-за дефицита средств Латвия вынуждена повышать действующие налоговые ставки, расширять налоговую базу, вводить новые налоги. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола заявила, что к апрелю 2017 года в Латвии необходимо разработать новую налоговую политику, но какие решения в результате дискуссий будут приняты, пока сложно прогнозировать. Известно, что планируется изменение ставок подоходного налога с населения, что, возможно, коснется и взносов социального страхования. Еще одно направление возможных изменений — налог на прибыль предприятий, облагаемая база и пересмотр льгот.

Читайте также:

«Налоговая политика в Латвии проводится хаотично»

Жители Латвии считают налоговую политику несправедливой: опрос