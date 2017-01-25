Москва, 25 января, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Вместо взносов в уставной капитал госкорпорациям и госкомпаниям, публично-правовым компаниям для капитальных вложений в объекты капстроительства и на приобретение объектов недвижимости, будут направляться субсидии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект фактически выводит субсидии, предоставляемые в настоящее время из федерального бюджета госкорпорациям и госкомпаниям, из статуса имущественного взноса РФ. По мнению правительства, такая мера позволит создать условия для расходов федерального бюджета по предоставлению средств этим юрлицам на осуществление капвложений в соответствии с федеральной адресной инвестиционную программой (ФАИП). Нововведение призвано усилить контроль за использованием юрлицами полученных целевых средств и обеспечением возврата этих средств в бюджет.

Информация о субсидии, ее получателе и цели предоставления будет утверждаться законом о бюджете в качестве отдельного приложения. Законопроект предполагает, что субсидии в виде имущественного взноса могут быть предусмотрены только при создании госкорпораций и публично-правовых компаний. Субсидии также могут быть предоставлены на осуществление государственных полномочий, которые законодательно возложены на госкорпорации, на осуществление капвложений в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности госкорпораций, на приобретение недвижимости и для предоставления взносов в уставные капиталы дочерних компаний.

Органы исполнительной власти смогут передавать полномочия госзаказчика юрлицам, акции которых принадлежат соответствующему публично-правовому образованию, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капстроительства государственной (муниципальной) собственности с последующей передачей этих объектов в качестве вклада в уставные капиталы таких юрлиц. Это позволит исключить ситуацию образования на счетах хозяйственных обществ неиспользуемых остатков средств, полученных из бюджета в виде бюджетных инвестиций, для возврата которых в соответствующий бюджет требуется проведение длительных корпоративных процедур.

Правительство получит полномочия по утверждению общих требований к субсидиям госкорпорациям (кроме субсидий на капвложения). Предполагается, что правительством будет установлен общий порядок предоставления таких субсидий субсидий. При этом нормы законопроекта не будут касаться таких компаний, как РЖД и Росавтодор.

Сейчас госкорпорациям предоставляются средства в виде имущественного взноса в уставной капитал, и такая форма предоставления средств сопряжена с определенными сложностями, подчеркнул замглавы Минфина Алексей Лавров. «Их нельзя вернуть, в результате мы имеем значительные объемы неиспользованных остатков. Поэтому в том случае, если компания на 100% принадлежит государству, решено вместо имущественного взноса предоставлять субсидии в капитальные вложения. Субсидии всегда можно вернуть, для нас это будет более эффективный способ управления, нежели взнос в уставной капитал», — отметил он.

«Наконец-то субсидии вместо вкладов в уставной капитал, наконец появляется возможность контролировать средства», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Он подчеркнул, что в Госдуме уже давно настаивали на соответствующей корректировке Бюджетного кодекса.

Также законопроект предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ «под потребность» (в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты). Перечислять такие межбюджетных трансферты будут органы федерального казначейства.