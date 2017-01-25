Казань, 25 января, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В Татарии сотрудниками правоохранительных органов задержана группа лиц по подозрению в подготовке в регионе терактов, сообщил на заседании министерства внутренних дел республики глава ведомства Артем Хохорин.

Publicdomainpictures.net Задержание

По его словам, среди задержанных — участница женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Альметьевске и группа уроженцев Татарии, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоговорящих жителей страны и в интернете.

В отношении 30 задержанных членов группировки возбуждено 13 уголовных дел.

«В целом по линии экстремизма обстановка стабильная и находится под контролем», — заключил Хохорин.