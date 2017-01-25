Рига, 25 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Из-за недостаточного уровня знания латышского языка ректор Рижской высшей школы экономики «SSE Riga» Андерс Палзов расстанется с должностью, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Таким образом, министерство образования и науки решило перестать «закрывать глаза» на слабые знания государственного языка обоими ректорами (речь идет о ректоре Рижской Юридической школы — прим. ИА REGNUM ). И это несмотря на то, что оба вуза были основаны в рамках проекта международного сотрудничества, и обучение в них ведется только на английском языке.

Как пояснила представитель министерства Лаура Треймане, ранее при утверждении кандидатов на должность ректоров учитывались специфические обстоятельства, однако это не может продолжаться вечно, считают в ведомстве.

Как сообщили в Минобразования, письмо с отказом утверждать ректором Андерса Палзова будет отправлено в «SSE Riga» в ближайшее время. В «SSE Riga» отмечают, что уровень владения ректором госязыком до сих пор не представлял никаких проблем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство образования и науки Латвии запретило новоизбранному ректору Рижской Юридической школы Мэлу Кенни занимать этот пост. Это связано с тем, что англичанин не знает латышский язык на достаточном уровне. Вместо него Кабинет министров планирует утвердить на место ректора местного юриста Яниса Икстенса.