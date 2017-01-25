Москва, 25 января, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Семейное насилие и семейные конфликты необходимо дифференцировать, в законопроекте о декриминализации «шлепков» в семье предусмотрена ответственность за рецидивные случаи. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если вы почитаете законопроект, то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность», — отметил представитель Кремля.

Говоря о том, будет ли законопроект о декриминализации «шлепков» способствовать созданию «крепких семей» в РФ, Песков отметил, что работа в парламенте пока не закончена.

«Я бы не стал сейчас излагать какую-то позицию», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о декриминализации «шлепков» прошел второе чтение Госдумы РФ 25 января 2017 г. За побои в отношении членов семьи и других близких лиц устанавливается административная ответственность.

Третье чтение законопроекта может состояться 27 января.

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