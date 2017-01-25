Москва, 25 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Закон о соотечественниках работает, однако необходимо предпринять ряд шагов, которые бы облегчили процесс получения гражданства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявил глава МИД России Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Закон работает, закон позволил за последние годы существенно консолидировать диаспору, помочь нашим соотечественникам за рубежом отстаивать свои права в государствах пребывания», — заявил Лавров. «Сказав это я, конечно, хочу согласиться с необходимостью предпринять дополнительные шаги в сфере гражданства», — указал он.

В этом отношении есть несколько «системных проблем». В первую очередь — то обстоятельство, что для получения российского гражданства нужно выйти из гражданства зарубежного государства и, более того, предъявить решение этого государства об этом.

«Понятно, что не только Украина, но целый ряд других стран таких справок выдавать не будет. Я знаю, что в комитете по делам соотечественников обсуждается возможность того, чтобы убрать это требование и чтобы было достаточно копии заявления гражданина третьей страны о том, что он подал соответствующую просьбу. Это, я считаю, надо поддержать», — заявил Лавров.

Во-вторых, уже три года МИД пытается решить проблему гражданства детей от смешанных браков, продолжил министр. «Если ребенок от смешанного брака родился в России, достаточно заявления любого из родителей. Если этот смешанный брак состоялся и семья живет за границей, а русская мать хочет ребенку получить паспорт, нужно обязательно согласие отца», — пояснил он. «Получается, что одна и та же ситуация решается по-разному. Вижу в этом отход от принципа равноправия, который заложен в Конституции», — добавил Лавров.

Следующая проблема касается ситуаций, когда при бракосочетании с иностранцем или иностранкой, ему или ей требуется три года пребывать в состоянии вида на жительство. «Я считаю, что это чрезмерно и, наверное, что-то можно сделать», — отметил Лавров.

Наконец, глава МИД напомнил о решении президента России Владимира Путина об облегченном получении гражданства носителями языка и культуры. «Здесь пока нет применительных понятных правил, и если Государственная дума, комитет по соотечественникам озаботились этим вопросом, мы будем готовы активно участвовать в формулировании соответствующих рекомендаций», — добавил Лавров.