Берлин, 25 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Около 200 немецких полицейских провели обыски десятка квартир в шести федеральных землях Германии, в рамках расследования по поводу ультраправой экстремистской группировки, подозреваемой в подготовке терактов против полиции, и мигрантов, заявили в офисе главного прокурора, сообщает Reuters.

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Прокуратура сообщила, что утром 25 января были проведены обыски в домах семи человек, подозреваемых в создании ультраправой группировки.

«Цель сегодняшних обысков состоит в получении доказательств того, что данная группировка планировала совершить преступные действия», — говорится в заявлении прокуратуры.

Подозреваемые контактировали между собой, преимущественно через социальные сети, а приступили к планированию терактов весной 2016 года.

Напомним, в последние годы поток мигрантов в Европу, в частности в Германию, значительно увеличился. Также возросло количество террористических актов, наиболее громкий из которых был совершен в декабре на рождественской ярмарке в Берлине. Подобные события стали причиной усиления праворадикальных взглядов среди немцев.