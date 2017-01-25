В Госдуме обеспокоены «приложениями смерти»
Москва, 25 января, 2017, 14:15 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены распространением мобильного приложения, предполагающего выполнение ряда заданий, последним этапом которых является самоубийство, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.
Депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий, Лариса Тутова и Максим Щаблыкин выступили с протокольным поручением профильным комитетам изучить проблему и принять необходимые меры для предотвращения суицидальной войны.
Депутаты обратили внимание на то, что развернулась информационная суицидальная война против детей. «В социальных сетях набирает обороты новый тренд: дети «покупают» свою смерть», отмечается в протокольном поручении.
При установке приложения за ребенком закрепляется куратор, контролирующий выполнение заданий, последним этапом которых является суицид, указали депутаты.
Протокольное поручение будет рассмотрено на заседании Госдумы около 19:00 мск.