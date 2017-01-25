Москва, 25 января, 2017, 14:15 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены распространением мобильного приложения, предполагающего выполнение ряда заданий, последним этапом которых является самоубийство, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий, Лариса Тутова и Максим Щаблыкин выступили с протокольным поручением профильным комитетам изучить проблему и принять необходимые меры для предотвращения суицидальной войны.

Депутаты обратили внимание на то, что развернулась информационная суицидальная война против детей. «В социальных сетях набирает обороты новый тренд: дети «покупают» свою смерть», отмечается в протокольном поручении.

При установке приложения за ребенком закрепляется куратор, контролирующий выполнение заданий, последним этапом которых является суицид, указали депутаты.

Протокольное поручение будет рассмотрено на заседании Госдумы около 19:00 мск.