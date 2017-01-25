Калининград, 25 января, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Минсельхоз Калининградской области предложил крупнейшему питомнику яблонь в Польше создать филиал в российском эксклаве. С таким предложений региональный министр сельского хозяйства Наталья Шевцова обратилась к председателю Ассоциации садоводов Республики Польша Рышарду Новаковскому, который и является владельцем питомника Arno.

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В настоящее время в Калининградской области уже реализуется крупный садоводческий проект совместного российско-польского предприятия «Биотор». Если в 2016 году компанией был высажен сад площадью 50 гектаров, то в планы на 2017 год предусматривают закладку практически вдвое больше — порядка 80 гектаров. Также польские предприниматели намерены начать строительство плодохранилища.

Необходимое количество саженцев предусмотрено в питомнике Новаковского, отметили корреспонденту ИА REGNUM в облминсельхозе.

Глава польской Ассоциации садоводов подчеркнул на встрече с российскими коллегами в Калининграде, что компания реализует не просто саженцы, но и садоводческую технологию.

ИА REGNUM напоминает, что «яблочная тема» в Калининграде возникла после российского эмбарго на ввоз фруктов — прежде всего яблок — из Польши. Спустя два года после запрета садоводы Польши заявили, что находятся на грани банкротства (до санкций Польша экспортировала на российский рынок около 1 млн тонн яблок).

В сентябре прошлого года в Варшаве садоводы провели масштабную акцию протеста против низких закупочных цен на яблоки. Протестующие несли плакаты с лозунгами «Правительство Польши = немощь, некомпетентность, хаос, балаган!».

В свою очередь в калининградском министерстве уточнили, что с 2013 по 2016 годы в Калининградской области было заложено около 600 гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений. Среди них основная доля приходится на яблоневые сады (более 80%), остальную площадь занимают ягодники, грушевые сады, а также клубника. Общий валовый сбор фруктов в регионе составил около 140 тонн, ягод закрытого и открытого грунта — почти 100 тонн.