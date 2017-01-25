Москва, 25 января, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Россия не испытывает наивных ожиданий от возможностей новой перезагрузки отношений с США в связи с вступлением в должность Дональда Трампа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая с заключительным словом по итогам «правительственного часа» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Трамп

«Мы не испытываем иллюзий от того, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет. Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России», — сказал он.