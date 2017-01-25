Астана, 25 января, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратится к жителям страны со специальным обращением вечером 25 января. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой главы государства в твиттере.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

«Сегодня в 21:00 в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное обращение Главы государства», — говорится в сообщении пресс-службы Акорды. О теме обращения президента не говорится.

Нурсултан Назарбаев занимает пост президента Казахстана с 1991 года, при этом первым лицом республики он является более 27 лет — с 22 июня 1989 года. Срок его пребывания у власти является наиболее длительным среди лидеров стран бывшего СССР.