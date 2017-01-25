Саратов, 25 января, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Постановлением правительство РФ в 2017 году распределены межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, из них 1 млрд получит Саратовская область, переадает ИА REGNUM.

We have moved! Please visit /highwaysengland Работы по усилению безопасности дороги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» выделены бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности. Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, отмечено в постановлении правительства РФ.

Напомним, в 2017 году Саратов впервые вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в числе 15 регионов РФ. Почти 1 млрд рублей выделено в 2017 году Саратову на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Проводимые работы затронут не только саратовские магистрали, но и дорожную сеть в радиусе 50 км от областного центра.

Эти средства уже поступили в региональный бюджет. Реализация проекта пока предполагается до 2025 года, пояснили в информационно-аналитическом отделе Саратовской областной думы.

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