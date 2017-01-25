Вашингтон, 25 января, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Американские власти будут вынуждены отправить в Чикаго агентов ФБР, если рост насилия в городе не будет остановлен усилиями местных правоохранителей. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

Цитата из к/ф «Нарушение территории». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Уличная банда

Комментируя информацию о том, что в Чикаго происходят массовые убийства, Трамп выразил возмущение в адрес действий местных властей. «Если Чикаго не изменит ситуацию с устрашающей «кровавой бойней» — 228 случаев стрельбы в 2017 году и 42 убитых (на 24% больше, чем в 2016), — то я направлю федералов», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чикаго резко выросло число убийств после смены верхушки местной полиции. В свою очередь, смена произошла после массовых протестов из-за полицейского произвола, то есть дискриминации афроамериканцев со стороны полицейских.

Реформирование полиции было призвано ограничить полицейских в применении силы. В итоге, по мнению недовольных ограничениями, полиция деморализована, а качество жизни афроамериканцев, ради которых они делались, стало только хуже.