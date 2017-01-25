Москва, 25 января, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта учла мер, принятых компанией Samsung Electronics в отношении смартфонов Galaxy Note 7 и дала разрешение на перевозку их на борту самолётов, сообщили в Росавиация.

Thebetterday.tistory.com Samsung Galaxy Note 7

Решение принято в связи с тоем, что Samsung Electronics выпустила принудительное обновление программного обеспечения оставшихся в обращении смартфонов Galaxy Note 7. Данное обновление понизило уровень зарядки аккумулятора оставшихся в обращении смартфонов Galaxy Note 7 до 0%.

Таким образом, принудительно заблокирована возможность зарядки аккумуляторов данной модели и возможность подключения устройства к мобильным сетям, а также беспроводному интернету.

Росавиация обратилась к российским авиаперевозчикам с просьбой учесть информацию, предоставленную компанией Samsung Electronics о принятых мерах, и полагает возможным прекратить дальнейшее информирование пассажиров о запрете использования смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолётов, включая провоз в багаже.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями Samsung была вынуждена отозвать смартфоны и приостановить их продажу. Позже, как сообщалось, дефект устранили, и устройства стали менять на купленные ранее. Но выяснилось, что проблему решить все же не удалось, и компания объявила о полном отзыве смартфонов.