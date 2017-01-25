Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Электрический городской автобус «Камаз-6282» успешно прошел испытания реальной эксплуатацией на одном из автобусных маршрутов Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщила 25 января пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Карина Саввина ИА REGNUM Электробус «Камаз»

«За 2 месяца электробус преодолел 4200 км и перевез 16 000 пассажиров по маршруту № 9 «Автобусная ул. — пл. Мужества», — отметили в городском автобусном предприятии.

К положительным факторам электробуса отнесли удобство управления и зарядки машины, бесшумный и плавный ход. Последнее настолько понравилось пассажирам, что некоторые из них специально уточняли в автопарке график движения электробуса, чтобы не пропустить его на остановке.

Главным техническим минусом электробуса стал небольшой запас хода на одной полной зарядке, составляющий лишь 76 км. Но больше всего сдерживает развитие экологичного транспорта его высокая цена, которая для автобусов с электродвигателем почти вдвое превышает цену дизельных автобусов.

Правда, затраты при эксплуатации электробуса, по сравнению с дизельным автобусом, снижаются, за счет более низких расходов на электроэнергию, по сравнению с дизтопливом, и уменьшению объема технологических работ по обслуживанию электробуса.

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В петербургском «Пассажиравтотрансе» сделали вывод, что развитие электробусного движения возможно «при условии субсидирования производителей за счет средств федерального бюджета».

«Учитывая экологичность подобного транспорта, соответствующая федеральная программа могла бы поддержать его широкое применение в России», — считают на предприятии.

В первом квартале 2017 года в Санкт-Петербург должен прибыть двухсекционный электробус вместимостью до 170 пассажиров. Его испытания позволят сделать сравнение разных машин, двигающихся на электрической тяге.