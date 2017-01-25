Лондон, 25 января, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Американский противолодочный патрульный самолет P-8A Poseidon пролетел на опасной высоте над российской авианосной группой, сообщает РЕН-ТВ.

Ministry of Defence Авианоец «Адмирал Кузнецов»

По данным зарубежных сайтов, отслеживающих полеты военных самолетов, Р-8А Poseidon ВМС США сбросил скорость до 380 километров в час и снизился до 152 метров, когда пролетал над авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Крейсер входит в состав авианосной группы, возвращающейся в Североморск из Сирии. В настоящее время группа проходит пролив Ла-Манш в сопровождении кораблей НАТО.

Уточняется, что численность кораблей НАТО превышает численность российской группы: ее сопровождают суда из Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии.

Напомним, в октябре 2016 года проход авианосной группы Северного флота России мимо британского побережья отслеживался боевыми кораблями ВМФ Великобритании «Дункан» и «Ричмонд».

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» предназначен для поражения крупных надводных целей, а также для защиты кораблей от нападений противника с использованием авианосцев и подводных лодок. Крейсер с ноября 2016 года по 6 января 2017 года выполнял боевые задачи в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ у берегов Сирии.