Ярославль, 25 января, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Иск, оспаривающий порядок избрания мэра Ярославля, поступил в областной суд 24 января, а уже 25 января истцу было отказано в принятии иска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Как ранее сообщало ИА REGNUM, истец намеревался оспорить решение муниципалитета от 2 ноября 2016 года, в котором устанавливался новый порядок избрания мэра.

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Как стало известно ИА REGNUM, иск подал бывший депутат муниципалитета Александр Симон.

«Суд посчитал, что права заявителя не нарушены, так как он не является субъектом правоотношений, регулируемых данным нормативным актом: истец не является и не являлся участником конкурса на должность мэра города Ярославля», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс на пост мэра Ярославля будет объявлен на ближайшем заседании муниципалитета и пройдет в феврале-марте.