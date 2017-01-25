Майдугури, Нигерия, 25 января, 2017, 13:46 — ИА Регнум.



tiburi Взрыв

Два теракта произошло в нигерийском городе Майдугури, штат Борно утром 25 января, сообщает Leadership.

По словам очевидцев, первый взрыв прогремел около 2 часов ночи по местному времени, тогда как второй теракт произошел в 5:30 утра. По некоторой информации, целью первого теракта был молодой член Гражданской оперативной группы, которая занимается проверкой дорог в городе.

Второй взрыв произошел поблизости от центральной мечети города, когда верующие совершали утреннюю молитву.

«Второй террорист-смертник, который попытался врезаться в Центральную мечеть в Калери, не смог достичь своей цели, и стал единственной жертвой, ранив двух человек», — отметил один из очевидцев.

Ни правоохранительные органы, ни вооруженные силы пока не выступили с официальными заявлениями.

Напомним, это уже не первый теракт, совершенный в столице штата Борно. Так, 17 января поблизости от мечети города и университета произошел двойной теракт. Чаще всего ответственность за подобные акты насилия на себя берет группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).