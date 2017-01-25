Москва, 25 января, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Россия является равноправным партнером во всех международных европейских институтах, и за исключением Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) нигде ущемления российских интересов на практике не происходит. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявил глава МИД России Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме, отвечая на вопрос о целесообразности продолжения участия России в международных европейских институтах, таких как Совет Европы и ОБСЕ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Россия — равноправный партнер в (этих) структурах за исключением Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое явно злоупотребило принципами, которые лежали в основе этой старейшей общеевропейского организации — Совета Европы. Принципы равноправия и взаимного учета интересов», — заявил Лавров.

При создании Парламентской Ассамблеи, которая является не уставным органом Совета Европы, а «вспомогательным клубом», «никому в голову не могло прийти, что кого-то будут пытаться ограничить в правах», отметил глава МИД. «И поэтому в эти документы, которые регулируют ее деятельность, соответствующий запрет не был включен», — констатировал он.

Лавров заявил, что Россия, продолжая честно и открыто отстаивать свои интересы, которые предполагают полного снятия любых ограничений с российской делегации в этой структуре, должна также параллельно «добиваться включения в нормативные документы Совета Европы положения, запрещающие какую-либо дискриминацию какой-либо делегации».

Что касается самого Совета Европы, то там существует «культура консенсуса», благодаря которой «такие игры невозможны», указал министр. Несмотря на то, что эта культура консенсуса в последнее время подвергается испытаниям действиями украинской делегации и «теми, кто ее поощряет и ей покровительствует», Совет Европы является структурой, который базирует свою деятельность на юридически обязывающих конвенциях.

Поэтому «правовой фундамент Совета Европы не позволяет подобного рода действий, хотя, конечно, попытки злоупотреблять всегда были, есть и будут», указал Лавров.

Затрагивая ситуацию с ОБСЕ, министр отметил, что у этой организации нет устава, и «опирается она лишь на политические декларации». Тем не менее, «в ОБСЕ существует принцип консенсуса, что также обеспечивает нам полноправное участие и полностью защищает наши интересы», заявил Лавров.

«Да, когда большинство начинает следовать за теми, кто хотел бы внести конфронтацию, мы отвечаем. Но какого-либо ущемления наших интересов на практике не происходит», — констатировал министр.