Соцсети «оценили» видео с украинским беспилотником «Командор»
Киев, 25 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Короткое видео испытаний украинского дрона, вооруженного противотанковым ракетным комплексом, появилось на портале YouTube. Как сообщает «Российская газета», представители ОКБ «Матрица технологий» именуют свою новинку тяжелый коптер «Командор».
«В его (дрона) основе комбинированная двигательная установка, — говорится в сообщении. — Дрон может находиться в воздухе около часа. А дальность полета по кругу составляет 60 км».
По мнению разработчиков, коптер «Командор» может помочь военным в решении боевых задач.
Отметим, что «жутко тарахтящую и неповоротливую» новинку украинских специалистов уже «оценили» представители соцсетей.
«В Сети на дрон обрушился шквал насмешек и критических замечаний, — говорится в сообщении. — Причем, иронизируют по поводу разработки не только россияне, но и сами украинцы».