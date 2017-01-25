Киев, 25 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Короткое видео испытаний украинского дрона, вооруженного противотанковым ракетным комплексом, появилось на портале YouTube. Как сообщает «Российская газета», представители ОКБ «Матрица технологий» именуют свою новинку тяжелый коптер «Командор».

Цитата из к/ф «Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Не совсем совершенный механизм

«В его (дрона) основе комбинированная двигательная установка, — говорится в сообщении. — Дрон может находиться в воздухе около часа. А дальность полета по кругу составляет 60 км».

По мнению разработчиков, коптер «Командор» может помочь военным в решении боевых задач.

Отметим, что «жутко тарахтящую и неповоротливую» новинку украинских специалистов уже «оценили» представители соцсетей.

«В Сети на дрон обрушился шквал насмешек и критических замечаний, — говорится в сообщении. — Причем, иронизируют по поводу разработки не только россияне, но и сами украинцы».