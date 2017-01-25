Москва, 25 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Украинский олигарх Виктор Пинчук не является ставленником Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 25 января.

David Shankbone Виктор Пинчук

Комментируя многочисленные заявления о Пинчуке как о потенциальном прокремлёвском кандидате в президенты, появившиеся в СМИ, Песков ответил, что решать, кто может, а кто не может быть президентом Украины, должны сами украинцы.

«Нет, не является, у нас нет прокремлевских кандидатов», — сказал он.

О том, по какой причине СМИ в последнее время стали много писать о Пинчуке как о пророссийском ставленнике, Песков затруднился ответить. «Это надо спрашивать у СМИ», — сказал он.

Напомним, в декабрьской публикации «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией» в газете The Wall Street Journal сообщалось, что Пинчук обратился к украинской власти и украинцам — пойти навстречу Москве. Он предлагал согласиться на «болезненные компромиссы» и, таким образом, прекратить конфликт с Россией.

В ответ на это Служба безопасности Украины начала проверку высказывания Пинчука. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что назначена семантико-текстуальная экспертиза высказываний бизнесмена.