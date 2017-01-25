Москва, 25 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В подавляющем большинстве европейских правительств видят нежелание Киева выполнять минские договоренности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе «правительственного часа».

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Пока не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример, буквально на днях — президент Петр Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности, в том числе взятие под полный контроль всех участков российско-украинской границы», — рассказал Лавров.

«Это публично говорит президент, который подписал минские договоренности, в которых черным по белому сказано — контроль над границей будет полностью восстановлен, когда все политические обязательства Киева будут выполнены, включая проведение амнистии, выборов при обеспечении особого статуса Юго-Востока и закрепления этого статуса в конституции на постоянной основе. Президент просто прямо, в лоб, противоречит тому, под чем он подписался вместе с президентом России, с президентом Франции и канцлером Германии», — подчеркнул министр.

Лавров также привел в пример недоговороспособности Украины поведение министра внутренних дел Авакова, который посещал штаб-квартиру национальной гвардии Украины. «Там он заявил — готовьтесь к силовому возвращению Юго-Востока и Крыма. Вот такие деятели руководят этой страной и процессом по выполнению минских договоренностей, вернее, торможением исполнения договоренностей», — сказал глава МИД.

По его словам, в Европе все понимают настрой Украины на невыполнение договоренностей. «По разным каналам от наших коллег в Европе мы знаем, что в подавляющем большинстве европейских правительств знают, что происходит, вернее, нежелание украинской власти выполнять минские договоренности. Продолжающиеся вспышки насилия на линии соприкосновения, перестрелки, провоцируются украинскими ВС при поощрении Киева, это поощряется потому, что украинские руководители полагают, что как только установится мир и тишина, от них начнут требовать по-настоящему то, что они обещали», — заключил он.