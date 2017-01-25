Москва, 25 января, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 26 января, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Доллар США понизился к рублю на 6,79 копейки и составил 59,1489 рубля. Евро опустился на 19,71 копейки — до 63,4254 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 12,61 копейки, составив 61,0733 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 января Центробанк РФ понизил курс доллара до 59,2168 рубля, а курс евро к рублю — до 63,6225 рубля.