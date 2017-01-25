Углич, Ярославская область, 25 января, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. В ситуацию пришлось вмешаться региональной власти.

Yarregion.ru Мусор в Угличе

«Мы видим, что места сбора отходов завалены, мусор не вывозится. Ситуация в районе сложилась вопиющая. И прежде всего потому, что органы местного самоуправления демонстрируют какую-то растерянность и беспомощность. Тем временем, пути решения проблемы есть. Для этого надо просто работать, и работать должны, в первую очередь, органы местного самоуправления», — рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов.

Проблема возникла с начала года. Утвержденный тариф для населения не покрывает реальные объемы возникающего бытового мусора. Люди оплачивают вывоз мусора исходя из нормы в 0,15 кубометров в месяц на человека, по факту он составляет 0,3 м3. Ранее разницу компенсировал районный бюджет за счет субсидии. Однако изменившееся федеральное законодательство не позволяет больше субсидировать компании, занимающиеся вывозом отходов. Поэтому оплаченный угличанами объем мусора был вывезен уже к середине месяца, и компания перестала работать.

«Мы понимали, что поскольку отменена субсидия, покрывать вывоз части мусора будет нечем. А потому в декабре провели конкурсный отбор организации, которая займется вывозом несанкционированных свалок. Наши контейнерные площадки сегодня по сути выглядят именно так», — приводит слова заместителя главы администрации Угличского муниципального района Александра Вишнякова официальный портал Правительства Ярославской области

Кроме того, проблему усугубляет нежелание коммерческих организаций заключать договоры на вывоз мусора. В районе такие договоры имеют лишь 20% всех предпринимателей.

Мусорный кризис в Угличском районе наложился на кризис власти. В конце ноября глава Угличского района Сергей Маклаков подал в отставку в связи с избранием депутатом (и председателем) районной думы. Новый руководитель органа исполнительной власти не избран до сих пор, более того, не объявлен и конкурс на эту должность. По сведениям источников ИА REGNUM, в ближайшие дни в Углич должен приехать врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Наиболее вероятным претендентом на пост главы Угличского района называется глава соседнего Мышкинского района Анатолий Курицын. Не исключено, что он будет делегирован в Углич в качестве исполняющего обязанности главы, после чего состоится процедура избрания. Такая модель ранее была опробована в Ярославле, Переславле-Залесском и Тутаеве.