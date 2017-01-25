Москва, 25 января, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В России по итогам 2016 года количество проданных в кредит автомобилей составило 552,4 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,8% (в 2015 году — 485,3 тыс. единиц). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Pictures of Money Автокредит

При этом в IV квартале 2016 года темпы роста автокредитования были еще выше — на 23,2%, а количество «кредитных» авто составило 161,3 тыс. ед. (в 4 кв. 2015 года — 130,9 тыс. ед.) (Диаграмма 1).

Объем рынка новых легковых автомобилей в 2016 году сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 млн 255,3 тыс. единиц (в 2015 году — 1 млн 308,5 тыс. ед.). При этом в IV квартале 2016 года, впервые за 2 последних года был отмечен рост рынка новых автомобилей — на 8,5% до 367,5 тыс. единиц (в 4 кв. 2015 года — 338,7 тыс. ед.).

Также отмечено увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих продажах. Так, в 2016 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 44,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,9 п.п. (в 2015 году — 37,1%).