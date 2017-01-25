Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Средняя начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге к декабрю 2016 года достигла 47 192 рубля, увеличившись на 10,3% к аналогичному периоду 2015 года. Такие данные сегодня, 25 января, привели в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, ссылаясь на предварительные подсчеты Петростата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом, по сведениям официальной статистики, повышение зарплат петербуржцам в 2016 году обгоняло рост цен. Так, индекс потребительских цен за прошлый год в Петербурге вырос на 5,2%. При этом объем оказанных платных услуг населению снизился на 0,4% к показателю 2015 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Санкт-Петербурге на конец декабря 2016 года составил всего 0,4% к численности экономически активного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2016 года достиг 103,9% по отношению к аналогичному показателю 2015 года.

Оборот петербургских организаций по итогам 2016 года составил 105,2% к аналогичному периоду 2015 года. «Количество прибыльных организаций в Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться: по итогам января-ноября 2016 года их доля составила 81,6% от общего количества», — уточнили в экономическом ведомстве Смольного.