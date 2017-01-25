Москва, 25 января, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в распаде Евросоюза. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Мы никогда не были заинтересованы в распаде Евросоюза. Президент Владимир Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным, единым и самостоятельным», — сказал Лавров, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

В МИД надеются, что Брюссель сможет трезво расставлять приоритеты, не идти на поводу у узкой, но крайне агрессивной группы русофобов.