Ставрополь, 25 января, 2017, 13:18 — ИА Регнум.



Николай Ярошенко. Похороны первенца. 1893

В Ставропольском крае трагическая случайность унесла жизнь полуторагодовалого мальчика. Малыш умер, подавившись печеньем.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла накануне вечером, 24 января в городе Лермонтов. Родители вызвали скорую помощь, когда увидели, что малыш подавился печеньем и стал задыхаться.

Не дождавшись скорой помощи, родители отвезли малыша в возрасте год и четыре месяца в реанимацию местной больницы, но спасти его не удалось.

В СКР отметили, что в ряде СМИ стали появляться сведения о том, что скорая прибыла слишком поздно и ехала долго. Однако «эти сведения не соответствуют действительности», утверждают в комитете.

Следствие выяснило, что медработники прибыли в течение шести минут, но родители не дождались бригады медиков, а поспешили отвезти сына в больницу сами.

Следствие проводит проверку, чтобы выяснить, есть ли в этом происшествии криминальная составляющая и требуется ли привлекать кого-то к ответственности? Следователи опросили рдителей малыша, медработников, проверили данные глонасс-мониторинга машины скорой помощи, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

После изучения всех материалов следователи вынесут окончательное решение о необходимости возбуждения уголовного дела.