Москва, 25 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе «правительственного часа».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Надеюсь, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом при реализации его заявленных подходов к внешней политике как к чему-то прагматичному, к тому, что не должно создавать для США лишних проблем и к тому, что он не хочет вмешиваться в дела других государств, мы думаем, что украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать, а не полагаться на заокеанских своих хозяев, как это было при Бараке Обаме и Джозефе Байдене», — сказал он.