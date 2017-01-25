Волгоград, 25 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В 2017 году в Волгоградской области продолжат развивать сельские территории. На эти цели предусмотрено более 875 миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете финансов 25 января, это на 189 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Алексей Саврасов. Сельский вид. 1890-е

Часть средств — свыше 376 миллионов рублей — регион получит из федеральной казны. Так, из федерального бюджета на улучшение жилищных условий в селах, в том числе для молодых семей и молодых специалистов для Волгоградской области предусмотрено 47,5 млн рублей, 49,8 миллиона рублей — на возведение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, еще 6,8 миллиона рублей — на поддержку местных инициатив.

273,5 миллиона рублей будут направлены на строительство и реконструкцию сельских автодорог Волгоградской области. Кроме того, на условиях софинансирования из регионального и местных бюджетов на эти цели будет выделено 347,6 миллиона рублей.

Федеральная субсидия предоставлена по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на решение жилищных проблем, строительство дорог и социальных объектов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Всего регионам России планируется направить почти 6,8 млрд рублей.

В прошедшем году в Волгоградской области по всем видам программ было возведено 86 километров дорог к селам и сельхозпредприятиям — это рекордный объем дорожного строительства в сельской местности за последние 16 лет.