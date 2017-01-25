Москва, 25 января, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Перспективы развития отношений с любой другой страной мира не должны ставить под вопрос российско-китайское стратегическое партнерство. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявил глава МИД России Сергей Лавров во время правительственного часа в Госдуме, отвечая на вопрос о позиции России в случае осложнений во взаимоотношениях США с Китаем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы никогда не дружим с кем бы то ни было против кого-то. Наши отношения с Китаем переживают подъем, расцвет, небывало насыщенный, небывало доверительный, небывало дружественный и эффективный», — заявил Лавров.

«Я не думаю, что какие-либо перспективы развития отношений с любой другой страной мира должны ставить под вопрос российско-китайское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие», — подчеркнул он.

Курс на упрочение российско-китайских отношений и стратегического партнерства остается неизменным, указал Лавров. Эти отношения «мы рассматриваем как образцовые для ответственных крупных держав в XXI веке», отметил он.

«Наше внешнеполитическое взаимодействие, в том числе в ООН, утвердилось в качестве важного фактора поддержания глобальной стабильности», — заявил глава МИД. По мнению министра, все крупные державы должны осознать свою ответственность за выстраивание международных отношений как на благо своих народов, так и на то, чтобы не подрывать международную стабильность, «не создавать конфронтационные зазоры в международных отношениях».

«Это требование той самой многополярности, которая объективно формируется на смену и биполярному, и однополярному миру, который пытались создать, но который провалился», — подчеркнул он.

По мнению Лаврова, и Россия, и США, и Китай, наряду с Евросоюзом, мощными странами Азии и Латинской Америки, сегодня являются центрами экономического роста и финансовой мощи.

«Политическое влияние в этих странах также возрастает, и по сути дела формируется группа государств, группа объединений, таких как Евросоюз, интеграционное объединение на постсоветском пространстве, без которых очень трудно будет регулировать международные экономические и политические вопросы очень скоро», — считает он.

Министр выразил надежду, что Россия, США, Китай будут выстраивать конструктивные отношения, причем «этот треугольник не должен быть закрытым и направленным на какие-то проекты, которые будут настораживать другие государства».

«Я убежден, что структура экономики Китая, России и США такова, что здесь можно найти много взаимодополняемого в материальной и хозяйственной сфере. Но касательно проблем безопасности в мире это три страны, которые играют очень большую роль. Россия с Китаем оказывали сдерживающее воздействие на попытки вносить конфронтационные, силовые решения в мировую политику. Рассчитываем, что Дональд Трамп, который постулировал свою нацеленность на решение проблем Америки, прежде всего, и отказ от вмешательства во внутренние дела других государств, будет следовать той же линии», — сказал в заключение Лавров.