Тамбов, 25 января, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области вирус гриппа выявлен у 114 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Такое количество случаев зарегистрировано с ноября 2016 года.

Allergiyainfo.ru Грипп

При этом всего за неделю в больницы обратились 6876 человек. Из них 66% — дети. Пороговые значения превышены почти во всех возрастных группах. Исключение — только в группе детей до двух лет.

«Пороговые показатели превышены по совокупному населению и 3-м возрастным категориям (3−6 лет, 7−14 лет и взрослые)», — говорится в сообщении управления.

При этом среди школьников уровень заболеваемости продолжает расти, несмотря на общее снижение. Больше всего болеют дети в областном центре. Показатель заболеваемости среди детей школьного возраста здесь составляет 440 случаев на 10 тысяч населения. Для сравнения, в среднем по области этот показатель равен 63,3 на 10 тысяч населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 января в тамбовских школах введен карантин. Он продлится до 3 февраля.

Ранее стало известно о том, что от гриппа в регионе скончался 60-летний мужчина. Он не был привит и не обратился сразу к врачам.