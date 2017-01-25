Москва, 25 января, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о прослушке сотрудниками ФБР разговора посла РФ в США Сергея Кисляка с советником президента США Дональда Трампа, заявив, что «это не новость».

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По его словам, это не официальное сообщение. И хотя Москве известно, что ранее сообщения СМИ о прослушке, например, глав Германии, Франции и других европейских стран подтверждались, он не знает, «как сейчас обстоят дела».

«Но поэтому вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение», — сказал Песков.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что сотрудники ФБР не нашли ничего противозаконного в разговоре 29 декабря 2016 года советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна и посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка. Спецслужба прослушала разговор, который произошел на фоне введения президентом Бараком Обамой очередных санкций против России.

До этого об интересе американских спецслужб к беседам российского посла также со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Тогда сообщалось о «расследовании», которое спецслужбы проводили в отношении Флинна именно за его контакты с представителями России, в частности с Кисляком.

Бывший глава разведывательного управления Пентагона, отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн согласился войти в команду Трампа в ноябре 2016 года в качестве советника по национальной безопасности. Чуть позже более 50 неправительственных организаций США выступили с совместным заявлением, в котором призвали Трампа отказаться от назначения Флинна своим советником.