Липецк, 25 января, 2017, 12:59 — ИА Регнум. В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Добринского района, который обвиняется в изнасиловании своей падчерицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

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По данным следствия, обвиняемый на протяжении длительного времени совершал в отношении 12-летней падчерицы преступления против ее неприкосновенности, когда ее матери и братьев не было дома. Он угрожал девочке, поэтому она молчала о его действиях и рассказала об этом только после полутора лет систематического сексуального насилия.

В отношении мужчины было уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Изнасилование».

На время предварительного следствия липчанина заключили под стражу. Сначала он дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия, но позже от своих слов отказался. В ходе расследования уголовного дела была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

Следователи также проанализировали условия, способствовавшие совершению преступлений в отношении девочки, поэтому по месту ее учебы и в компетентные органы системы профилактики внесены представления об устранении недостатков в работе должностных лиц и усилении профилактических мер, в том числе в отношении семей, в которых один из родителей является не родным.