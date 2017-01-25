ЦБ РФ об обвинениях Навального: Либо извиняйтесь, либо доказывайте
Москва, 25 января, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Банк России ответил на своей официальной страничке в Facebook на обвинения оппозиционера Алексея Навального в требовании закрыть кошелек на сервисе «Яндекс.Деньги», через который идет сбор пожертвований на его президентскую компанию.
Регулятор заявил, что указанные действия сотрудниками Центробанка не осуществлялись «ни звонками, ни каким-либо другим образом». Банк России обратился к Навальному с требованием назвать имя сотрудника, который якобы звонил в Яндекс, или извиниться за неправду.
«Логично предположить, что сообщившие вам о своем разговоре с ЦБ сотрудники Яндекс. Денег, знают имя того, с кем разговаривали. Нет причин его скрывать», — говорится в сообщении. Если «звонивший из ЦБ» действительно существует, Банк России пообещал провести расследование и наказать причастных.
«В противном случае не только мы, но и ваши читатели заслуживают извинений за то, что вы их ввели в заблуждение», — заключил представитель Банка России. В сообщении также отмечается, что по законодательству РФ Центробанк не имеет права требовать закрытия конкретного электронного кошелька или банковского счета.
Кроме того, в случае, если владелец кошелька считает, что его права как клиента кредитной организации были нарушены, он может обратиться с жалобой в интернет приемную Банка России или в суд.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге заявил, что с ним связались через неделю после начала сбора средств на президентскую кампанию сотрудники сервиса «Яндекс.Деньги». По их словам, им звонили из ЦБ РФ и требовали закрыть кошелек Леонида Волкова, на который идут взносы, «под любыми предлогами».