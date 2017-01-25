Москва, 25 января, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Банк России ответил на своей официальной страничке в Facebook на обвинения оппозиционера Алексея Навального в требовании закрыть кошелек на сервисе «Яндекс.Деньги», через который идет сбор пожертвований на его президентскую компанию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Регулятор заявил, что указанные действия сотрудниками Центробанка не осуществлялись «ни звонками, ни каким-либо другим образом». Банк России обратился к Навальному с требованием назвать имя сотрудника, который якобы звонил в Яндекс, или извиниться за неправду.

«Логично предположить, что сообщившие вам о своем разговоре с ЦБ сотрудники Яндекс. Денег, знают имя того, с кем разговаривали. Нет причин его скрывать», — говорится в сообщении. Если «звонивший из ЦБ» действительно существует, Банк России пообещал провести расследование и наказать причастных.

«В противном случае не только мы, но и ваши читатели заслуживают извинений за то, что вы их ввели в заблуждение», — заключил представитель Банка России. В сообщении также отмечается, что по законодательству РФ Центробанк не имеет права требовать закрытия конкретного электронного кошелька или банковского счета.

Кроме того, в случае, если владелец кошелька считает, что его права как клиента кредитной организации были нарушены, он может обратиться с жалобой в интернет приемную Банка России или в суд.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге заявил, что с ним связались через неделю после начала сбора средств на президентскую кампанию сотрудники сервиса «Яндекс.Деньги». По их словам, им звонили из ЦБ РФ и требовали закрыть кошелек Леонида Волкова, на который идут взносы, «под любыми предлогами».