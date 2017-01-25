Рязань, 25 января, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы» Рязанская область в 2017 году получить 625 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства РФ. Общая сумма субсидий — 30 млрд рублей. Их разделили 34 региона России.

Жорж-Пьер Сёра. Дорога в овраге. 1882

Документ был опубликован 25 января. Как говорится в пояснительной записке, «принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения».

В самом документе отмечается, что в 2018 году благодаря программе в России в нормативное состояние будет приведено не менее 50% дорог, а к 2025 году не мене 88%. Кроме того, важной целью программы является снижение аварийности на российских дорогах.

Самую большую субсидию получит Самарская область — более 1,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна из самых сложных ситуаций с дорогами в регионе — в областном центре. Так, по данным на лето 2016 года, общая протяженность автомобильных дорог в Рязани составляет 465 км. По результатам обследования выявлено, что в ремонте нуждаются 315 км дорог. Для соблюдения межремонтных сроков ежегодно требуется ремонт 70 км полотна. Для приведения в надлежащее состояние всех городских дорог необходимо около 6 млрд рублей. Однако в 2016 году на ремонт дорог в городе выделили рекордную суммы в 667,5 млн рублей. Однако и этого недостаточно для того, чтобы соблюсти все межремонтные сроки.