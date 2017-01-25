Москва, 25 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Для преодоления ущерба российско-американским отношениям, нанесенного администрацией Барака Обамы, потребуется время и серьезная работа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил в ходе «правительственного часа» в Госдуме глава МИД Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Диалог с США и Евросоюзом не может строиться иначе, чем на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, как и со всеми другими нашими партнерами. Понятно, что для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесенного российско-американскому взаимодействию при Бараке Обаме, потребуется время и серьезная работа», — сказал он.

«Мы, как отметил президент Владимир Путин, готовы пройти свою часть пути по оздоровлению в интересах наших народов, глобальной безопасности и стабильности», — отметил Лавров.

«Разделяем заявленную президентом Дональдом Трампом позицию в пользу налаживания нормального взаимодействия. При этом судить будем, разумеется, по делам», — сказал министр, выразив уверенность, что в итоге рациональные интересы, порядочность и предсказуемость при их продвижении «поставят все на свои места».