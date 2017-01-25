Ульяновск, 25 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области осуждены четверо членов ОПГ, совершавших нападения на пенсионеров.

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Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, осенью 2015 года 37-летний ранее судимый за кражи Жаудат Хайруллов создал преступную группу, в которую вошли его 30-летняя гражданская супруга, индивидуальный предприниматель Гульсирень Рахматуллина, 26-летний Заур Хайруллов и 46-летний судимый за кражи Ильдус Хайруллов.

Члены банды собирали информацию об одиноких пенсионерах и пожилых супружеских парах, проживающих в сельской местности.

Врываясь по ночам в дома потерпевших, преступники связывали жертв, избивали их и под угрозой убийства выпытывали местонахождение денег, золотых украшений и иных ценностей.

Всего от действий преступников пострадали 10 жителей Чердаклинского, Цильнинского, Ульяновского и Сенгилеевского районов. Среди них женщина-инвалид I группы, Почетный гражданин Ульяновской области и его супруга, имеющая статус «Дети войны».

Деятельность банды была пресечена в ноябре 2015 года.

Решением суда организатор банды приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима, Заур и Ильдус Хайрулловы к 11 годам 5 месяцам и 9,5 годам строгого режима соответственно. Гульсирень Рахматуллина получила срок в 5 лет и 3 месяца. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.