Москва, 25 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Инфляция в Москве в 2016 г. снизилась до исторических минимумов, составив 7,8%. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы со ссылкой на своего руководителя Максима Решетникова.

Picserver.org Инфляция

«Московская инфляция, которая традиционно в силу структуры потребления чуть выше общероссийской, на фоне приемлемых внешних условий и ужесточения внутренней финансовой политики снизилась до исторически минимальных значений, — отмечает он. — Учитывая то, что в декабре 2016 г. московская инфляция составила 6,2% к декабрю 2015 г, можно прогнозировать продолжение снижения инфляции в столице».

При этом Решетников добавил, что низкая инфляция способствовала поступательному развитию экономики столицы, которая успешно адаптировалась к новым реалиям.

Отметим, что динамика среднегодовой инфляции в Москве замедлилась более чем в 2 раза, снизившись по сравнению с 2015 г. сразу на 8,8 п.п.

18 января 2017 г. в Росстате сообщили, что за неделю (10−16 января) индекс потребительских цен в РФ ставил 100,1%, с начала месяца — 100,4% (в целом за январь 2016 г. — 101,0%).